В Пензе Соколов и Бабич оценили проект реконструкции дороги из Тепличного в Терновку Общество

Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев представили проект реконструкции автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной министру транспорта России Максиму Соколову и полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу.

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Перед их приездом неподалеку от железной дороги в районе Бригадирского моста был установлен стенд с информацией о масштабном проекте.

Он предполагает реконструкцию существующей дороги с устройством эстакады, расширение проезжей части до четырех полос, обустройство тротуаров, велосипедной дорожки, заездных карманов для общественного транспорта, организацию освещения.

В настоящее время пропускная способность дороги, соединяющей микрорайоны Терновка и Кривозерье, невысока — тоннельный переход под железнодорожными путями позволяет транспортным средствам двигаться только в соответствии со знаками, регулирующими преимущественное право проезда.

Предстоящая реконструкция имеет важное значение с учетом перспективы развития логистического центра на базе пензенского аэропорта — необходимо иметь возможность направлять транспортные потоки на федеральные трассы в объезд центра города.

Гостей региона проинформировали о том, что новую дорогу планируется сделать более прямой, чем существующая, поэтому ее протяженность составит не 6,8 км, а ровно 6 км. Намечено, что эстакада будет на протяжении 850–900 метров.

В настоящее время проект находится в стадии конкурсных процедур. Его ориентировочная стоимость составляет 3,5 млрд. рублей.

Предлагается осуществить строительство проезжей части в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а эстакады — за счет средств системы «Платон».

В свою очередь Максим Соколов отметил, что эстакада длинной почти 1 км является дорогостоящей частью проекта и предложил скорректировать намеченные планы, уменьшив ее протяженность. Однако министра заверили, что было рассмотрено несколько вариантов и выбран оптимальный.

В ответ глава Минтранса России подчеркнул, что доверяет работе архитекторов.

Вместе с тем Иван Белозерцев пообещал, что поручит специалистам вернуться к проекту и еще раз самым тщательным образом проанализировать все имеющиеся возможности.

«Мы обязательно посмотрим», — сказал губернатор.

В целом Максим Соколов и Михаил Бабич положительно оценил планы по реконструкции оживленной дороги.

«Интересный проект», — подчеркнул министр транспорта России.

По пути к машине губернатор Иван Белозерцев напомнил, что в пензенскую агломерацию входят Пенза, Заречный и село Засечное.

Вместе с тем, по его словам, в Заречном на сегодняшний день более 80% дорог приведено в нормативное состояние, а в следующем году показатель достигнет примерно 90%.

«Есть ли возможность заменить одно из участвующих в проекте муниципальных образований на другое?» — спросил он.

По словам главы Минтранса России, в ближайшее время состоится корректировка проекта на 2018 год.

«В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры можно рассмотреть это предложение», — пояснил Максим Соколов.