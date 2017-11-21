Соколов, Бабич и Белозерцев торжественно открыли Свердловский мост после реконструкции Общество

Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Министр транспорта РФ Максим Соколов, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и губернатор Иван Белозерцев приняли участие в церемонии открытия Свердловского моста Пензы после реконструкции, которая позволит увеличить пропускную способность сооружения.

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Как отметил Максим Соколов, Свердловский мост обрел вторую жизнь в год своего 50-летия благодаря системе «Платон».

«Пензенская область получила средства на реконструкцию моста в размере около 400 млн. рублей. […] Этот мост, конечно, обеспечит в своем новом качестве новую жизнь для Пензы, связь ее районов. Он получился очень современным», — сказал глава Минтранса России.

Министр поблагодарил полпредство, правительство региона и администрацию Пензы за плодотворное взаимодействие, которое помогло реализовать масштабный проект в относительно короткие сроки.

«Сегодня мы посмотрели, какую динамику получила улично-дорожная сеть Пензы за буквально первый год реализации проекта [«Безопасные и качественные дороги»] — с 38% до 45% увеличилось количество содержащихся в нормативном состоянии дорог», — отметил Максим Соколов.

В свою очередь Михаил Бабич обратил внимание на то, что Пензенская область является лидером в округе по решению целого ряда задач, связанных с инфраструктурным строительством.

«63% региональных дорог приведены в нормативное состояние — этот показатель является лучшим в Приволжском федеральном округе. 72% муниципальных дорог приведены в нормативное состояние — область занимает здесь второе место в округе. По проекту «Безопасные и качественные дороги» один из лучших результатов не только в округе, но и в стране. Развитие комфортной городской среды тоже очень успешно идет», — пояснил полпред.

По его словам, высокие показатели — заслуга губернатора Ивана Белозерцева, его подчиненных и коллег.

Михаил Бабич выразил уверенность в том, что в дальнейшем все поставленные задачи будут выполняться не менее успешно.

В свою очередь Иван Белозерцев от лица жителей Пензенской области выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, полпредству и министерству транспорта страны за поддержку.

«Те средства, которые министерство будет направлять в наш регион по различным программам, каждую копейку мы вложим в капитальный качественный ремонт дорог», — пообещал он.

Губернатор сообщил также, что намерен предложить Законодательному собранию региона присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» директору выполнявшей реконструкцию моста компании «Автодорога» Татьяне Недопекиной.

В ходе церемонии были награждены работники организации Олег Радюшкин, Владимир Ушал, Евгений Забатурин, Ирина Либарова, Александр Недопекин и Александр Гриднев.

Затем Максим Соколов, Михаил Бабич и Иван Белозерцев символически открыли проезд по мосту, перевернув дорожный знак.

После этого первыми по сооружению проехали три ретро-автомобиля, современная техника ООО «Автодорога» и троллейбус №6.