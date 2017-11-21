В Пензе откроют мемориальную доску Николаю Таганцеву Общество

Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Мемориальная доска государственному деятелю, криминалисту, ученому и преподавателю права Николаю Таганцеву будет открыта на доме №4 на улице Московской в Пензе.

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Согласно тексту распоряжения правительства Пензенской области, которое подписал губернатор Иван Белозерцев, с ходатайством о размещении доски ранее обратилось ООО «Агентство деловой информации».

Контроль за исполнением распоряжения возложен на зампреда правительства Пензенской области, координирующего вопросы культуры, искусства, реализации государственной политики в развитии туризма.

Таганцев Николай Степанович родился в Пензе 19 февраля 1843 года.

В 1859 году окончил пензенскую мужскую гимназию.

В 1862 году окончил юридический факультет Петербургского университета.

С 1867 по 1882 годы преподавал в Петербургском университете, училище правоведения и александровском лицее.

В 1867 году защитил магистерскую диссертацию на тему «О повторении преступлений».

В 1870 году после защиты диссертации на тему «О преступлениях против жизни по русскому праву» получил степень доктора уголовного права.

В 1870-х годах участвовал в комиссии о тюремном преобразовании.

В 1881 году был назначен членом консультации при министерстве юстиции и членом комиссии для составления проекта нового уголовного уложения.

В 1890 году был назначен председателем комиссии для составления предварительных предположений о пересмотре проекта Финляндского уголовного законодательства.

С 1887 года был сенатором кассационного департамента сената, а с 1897 года — первоприсутствующим в этом департаменте.

1 января 1903 года получил чин действительного тайного советника.

С 1906 года — член Государственного совета.

В 1915–1917 годах был почетным председателем русской группы криминалистов.

Умер 22 марта 1923 в Петрограде. Был похоронен на Митрофаниевском кладбище, впоследствии ликвидированном, ввиду чего его могила до наших дней не сохранилась.