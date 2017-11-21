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Система «Платон» доказала свою эффективность — Михаил Бабич

16:55 | 21.11.2017 | Общество

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Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Государственная система «Платон», запущенная в эксплуатацию два года назад, показала свою эффективность. Такое мнение выразил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Система «Платон» доказала свою эффективность — Михаил Бабич

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Платон» действительно доказал свою эффективность, потому что не один объект — множество объектов в разных городах нашей страны и округа  — вводятся по этой системе», — сказал он журналистам после торжественного открытия Свердловского моста в Пензе во вторник, 21 ноября.

Михаил Бабич отметил, что сооружение удалось ввести в эксплуатацию меньше чем через год после начала реконструкции.

«Правительство Пензенской области делает все, чтобы действительно в короткие сроки использовать возможности федерального бюджета — это и по проекту «Безопасные и качественные дороги», и по проекту «Развитие комфортной городской среды», чтобы люди в самые короткие сроки почувствовали эффективность тех решений, которые принимаются президентом Российской Федерации и правительством России», — добавил полпред.

По его словам, немалый вклад в это вносит и система «Платон».

«Ее надо развивать, совершенствовать, но делать это постепенно, […] и направлять деньги на дорожное строительство», — отметил Михаил Бабич.

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Название «Платон» является сокращением от словосочетания «плата за тонны».

Система была запущена в эксплуатацию 15 ноября 2015 года.

Часть собранных средств направляется в дорожный фонд РФ на приведение федеральных автомобильных трасс в надлежащее состояние.
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