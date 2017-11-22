Устраивать травлю школьника из Уренгоя недопустимо — Олег Мельниченко Общество

Москва, 22 ноября 2017. PenzaNews. Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко призвал прекратить нападки на школьника из Нового Уренгоя Николая Дисятниченко, которым он подвергся после выступления в немецком Бундестаге, вызвавшем широкий общественный резонанс.

Фото: Council.gov.ru

«Травить парня недопустимо. При возникновении подобных ситуаций вопросы должны возникать к взрослым, а не к детям», — отметил он в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов Севера на примере Ямало-Ненецкого автономного округа», состоявшемся в Москве в минувший вторник, 21 ноября.

Олег Мельниченко сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с директором Музея Победы на Поклонной горе Александром Школьником.

По его словам, было принято решение пригласить Николая Дисятниченко и других старшеклассников гимназии №1 Нового Уренгоя в музей, чтобы они своими глазами смогли увидеть историческую правду о Великой Отечественной войне, а по итогам — провести круглый стол с их участием.

«Николай умный и грамотный парень. Мы с ним и ребятами все вместе поизучаем историю Великой Отечественной войны. Я уверен, что они все правильно понимают и, изучив дополнительный исторический материал, смогут более глубоко прочувствовать нашу Победу», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба Совета Федерации.

19 ноября 2017 года Николай Десятниченко принял участие в ежегодном траурном заседании в Бундестаге, посвященном погибшим советским и немецким военнослужащим в годы Второй мировой войны.

Во время своего выступления юноша рассказал об истории жизни немецкого солдата, который воевал под Сталинградом и попал в плен, где умер от тяжелых условий. Он также рассказал, что при посещении братской могилы вблизи Копейска Челябинской области, где мог быть похоронен этот военнослужащий, увидел могилы «невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

Слова школьника вызвали неоднозначную реакцию в обществе и шквал критики со стороны тех, кто не согласен с такой трактовкой исторических событий.