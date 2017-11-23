Президентские гранты на сумму около 15 млн. рублей получат 12 пензенских НКО Общество

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Двенадцать некоммерческих организаций Пензенской области удостоены президентских грантов на общую сумму около 15 млн. рублей.

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Самую большую финансовую поддержку в регионе получит отделение Русского географического общества (РГО). Почти 3 млн. рублей будет направлено на цикл мероприятий по сохранению исторической памяти «Возвращение к родным берегам» к 210-летию Лаврентия Загоскина.

Около 3 млн. рублей также получит ассоциация потребителей Пензенской области. Деньги пойдут на реализацию проекта «Цифровые технологии», организованного в помощь потребителям жилищно-коммунальных услуг.

Третий по величине грант достался региональному общественному благотворительному фонду «Рука помощи бездомным животным», которому на поддержку центра реабилитации «Питомец» будет выделено 2 млн. 755 тыс. рублей.

Творческое объединение «ПензаХобби» удостоено гранта в размере около 1 млн. 270 тыс. рублей на развитие инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца».

Пензенскому союзу благотворителей «Ковчег» будет направлен грант в размере около 986 тыс. рублей на социальное обслуживание, поддержку и защиту граждан в рамках проекта «Ковчег сказок».

Пензенская региональная организация практикующих психологов «Круг доверия» получит на создание клуба «Молодой психолог» почти 434 тыс. рублей.

Благотворительный фонд «Шаг за шагом» удостоен поддержки в размере около 500 тыс. рублей на реализацию проекта «Душа родилась крылатой», направленного на комплексную реабилитацию детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, расстройствами аутического спектра.

Благотворительный фонд «Гражданский Союз» получит почти 725 тыс. рублей на проведение второго научного фестиваля для детей и взрослых «Витамин науки».

Гранты в размере 450–500 тыс. рублей будут выделены четырем пензенские НКО.

Так, ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon» направит средства на образовательный проект «IT-лаборатория», который призван стать площадкой для профессионального становления специалистов в этой сфере. Центр содействия развитию науки «Реактор» удостоен гранта на организацию «Музея русского изобретательства». Благотворительный фонд «Оберег» получит деньги на «Академию волонтеров». Некоммерческая организация улучшения городской среды «Комфортный город» проведет на средства гранта фестиваль ветеранских организаций «В песнях останемся мы».

Всего в число победителей второго конкурса вошло 2 тыс. 243 некоммерческие организации из 85 регионов. Общая сумма, которая была распределена по итогам второго в 2017 году конкурса, составила 4 млрд. 404 млн. рублей, сообщается на сайте Фонда президентских грантов.