В Пензе автомобилистов просят убрать брошенные у обочин машины
Печать
Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Представители администрации Пензы обратились к автомобилистам с просьбой убрать оставленный у обочин транспорт, который мешает содержанию улично-дорожной сети.
Фото: Penza-gorod.ru
«Постоянными местами стоянки в областном центре остаются проезжие части на проспекте Строителей в районе торговых центров «Весна» и «Берлин», на проспекте Победы в районе парка 40-летия Победы, на улицах Клары Цеткин, Тернопольской, Коммунистической», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.
В администрации города уточнили, что остановка и стоянка транспортных средств на этих участках не запрещена, однако наличие автомобилей создает определенные неудобства.
«Администрация Пензы обращается к владельцам легковых и грузовых автомобилей с просьбой переместить транспортные средства в места, позволяющее хранить их без создания помех в организации благоустройства территории города», — сказали в пресс-службе.