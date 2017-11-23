В Пензе автомобилистов просят убрать брошенные у обочин машины Общество

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Представители администрации Пензы обратились к автомобилистам с просьбой убрать оставленный у обочин транспорт, который мешает содержанию улично-дорожной сети.

Фото: Penza-gorod.ru

«Постоянными местами стоянки в областном центре остаются проезжие части на проспекте Строителей в районе торговых центров «Весна» и «Берлин», на проспекте Победы в районе парка 40-летия Победы, на улицах Клары Цеткин, Тернопольской, Коммунистической», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.

В администрации города уточнили, что остановка и стоянка транспортных средств на этих участках не запрещена, однако наличие автомобилей создает определенные неудобства.

«Администрация Пензы обращается к владельцам легковых и грузовых автомобилей с просьбой переместить транспортные средства в места, позволяющее хранить их без создания помех в организации благоустройства территории города», — сказали в пресс-службе.