Пензенский губернатор пообещал поддержку дольщикам, дома которых не сдали в срок Общество

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Правительство Пензенской области приложит все усилия для того, чтобы проблемные объекты долевого строительства были введены в эксплуатацию, а люди, вложившие деньги в новые квартиры, получили жилье. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев в ходе объезда долгостроев в четверг, 23 ноября.

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Вместе с членами правительства региона он посетил пять стройплощадок ЗАО «Декор-Трейд» и ОАО «Пензастрой».

Первым пунктом визита чиновников стал жилой комплекс «Среда» на улице Измайлова, строительство которого вела компания «Декор-Трейд». Изначально планировалось сдать дом в августе 2016 года, однако сроки неоднократно переносились.

Главу региона проинформировали о том, что степень готовности объекта оценивается в 57%, на завершение всех работ необходимо 317 млн. рублей. В случае если дом будет признан проблемным и передан новому застройщику, его получится сдать в I квартале 2019 года.

Иван Белозерцев предложил, чтобы объект достраивала группа компаний «Территория жизни»: с соответствующей просьбой он обратился к ее представителю Федору Тощеву.

«Я прошу Вас заняться этим домом. Я знаю, что Вам тоже сложно — у Вас дальний микрорайон Арбеково, который Вы сегодня развиваете. Там тоже нужны очень серьезные вложения», — отметил губернатор, добавив, что областные и городские власти окажут поддержку компании.

Также Иван Белозерцев поручил создать рабочую группу, которая займется решением вопросов по каждому проблемному дому. Строительство объекта на улице Измайлова будет курировать зампред регионального правительства Дмитрий Семенов.

В ходе общения с дольщиками губернатор сообщил, что на решение проблемы планируется выделить минимум 300 млн. рублей.

«Людей мы не бросим. Мы все равно достроим эти дома, но нужны совместные усилия», — подчеркнул он.

Затем Иван Белозерцев осмотрел многоквартирный дом на улице Ново-Казанской, который возводила компания «Пензастрой». По последним данным, степень готовности объекта составляет 51%, для завершения работ необходим 241 млн. рублей. Согласно озвученным сведениям, дольщики еще не внесли почти 51 млн. рублей, 10 квартир пока не продано.

В ходе визита было предложено, чтобы дом достроила компания «Термодом». Сделать это планируется к 2020 году. Ответственной за объект назначена начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Губернатор поручил найти оптимальный вариант, который позволит как можно быстрее сдать дом в эксплуатацию с учетом введения процедуры наблюдения в отношении «Пензастроя».

После этого чиновники во главе с Иваном Белозерцевым проехали на улицу Бекешскую, где находится еще один недостроенный объект той же компании. По подсчетам, на завершение возведения двух блок-секций требуется 400 млн. рублей.

Как сообщил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, к концу текущей недели в Россельхозбанке планируется открыть спецсчет «Пензастроя», куда будут поступать средства от продажи имущества компании — их направят на завершение строительства.

Иван Белозерцев обратился к гендиректору компании «Ревьера» Ашоту Акопяну с просьбой заняться этим домом. Тот в свою очередь пояснил, что для принятия решения сначала необходимо ознакомиться с имеющейся документацией.

Ответственным за объект глава региона назначил мэра Пензы Виктора Кувайцева.

Следующим пунктом визита стала стройплощадка на улице 8 Марта, где также находится незаконченный дом «Пензастроя». Дольщики вложили в него 34 млн. рублей, на завершение строительства необходимо 186 млн. рублей. Курировать эту работу будет первый заместитель главы Минстроя региона Светлана Круглова. Достроить объект предложено компании «Рисан».

В завершение объезда Иван Белозерцев посетил дом №4 на улице Рахманинова, который тоже возводила компания «Пензастрой». Здесь из целого квартала осталось достроить одно здание. По подсчетам специалистов, для окончания работ нужно 267 млн. рублей. На данный момент дольщики не доплатили 36 млн. рублей.

Иван Белозерцев предложил директору МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадиму Боринштейну рассмотреть возможность ввода дома в эксплуатацию. Курировать работу по объекту поручено министру строительства и дорожного хозяйства региона Александру Гришаеву.

Комментируя итоги объезда, губернатор сообщил, что правительство Пензенской области самым тщательным образом подошло к решению проблемы дольщиков.

В частности, по словам Ивана Белозерцева, сформированы земельные участки, которые будут предлагаться застройщикам, согласившимся завершить объекты.

«Тема очень серьезная, сложная. Так получилось в связи с кризисом», — отметил он.

Губернатор добавил, что законодательство не обязывает власти региона достраивать эти дома, однако, осознавая непростую ситуацию, в которой оказались жители, правительство Пензенской области ищет оптимальные варианты.

«Мы искренне хотим людям помочь», — подчеркнул он.