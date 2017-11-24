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В Пензе 25 ноября в инклюзивной танцевальной студии пройдет первое занятие

15:45 | 24.11.2017 | Общество

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Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Инклюзивная танцевальная студия начнет свою работу на базе пензенского арт-холла «Квартал Луи» в предстоящую субботу, 25 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила член Общественной палаты России, директор центра для инвалидов «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

В Пензе 25 ноября в инклюзивной танцевальной студии пройдет первое занятие

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас уже было пробное занятие с мастер-классом от коллектива из Самары», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что на ближайшее занятие остались свободные места, причем к участию приглашаются как инвалиды, так и люди без ограничений по здоровью.

Мария Львова-Белова уточнила, что проводить занятия будут хореограф-постановщик и педагог-психолог — супруги Марина и Олег Романихины.

Занятие, участие в котором является бесплатным, состоится в 12.00.
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