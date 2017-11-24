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Под Тамалой сотрудники ГИБДД спасли лежавшего на дороге мужчину

16:20 | 24.11.2017 | Общество

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Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники ГИБДД спасли пешехода с инсультом, который в темное время суток лежал на дороге между Тамалой и Вишневым в Пензенской области.

Под Тамалой сотрудники ГИБДД спасли лежавшего на дороге мужчину

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, о мужчине в дежурную часть сообщил автомобилист.

«На место незамедлительно выехали начальник отделения ГИБДД УМВД России по Тамалинскому району майор полиции Алексей Бубенцов и старший инспектор младший лейтенант полиции Павел Шатров. В темноте на разделительной полосе на середине проезжей части стражи порядка обнаружили человека. На вопросы полицейских он отвечал невнятно и не мог передвигаться самостоятельно», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что внешние признаки позволили инспекторам сделать предположение об инсульте, после чего они оперативно доставили мужчину в районную больницу.

«Сейчас пациент находится на лечении, его здоровью уже ничего не угрожает», — добавили в управлении.

В полиции отметили, что за 15 минут, которые прошли от звонка до прибытия на место, по дороге проехало большое количество автомобилей, но ни один из водителей не остановился, чтобы подойти к человеку, переместить его на безопасное место, поинтересоваться самочувствием и вызвать скорую помощь.
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