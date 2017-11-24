Владимиру Первушкину вручен знак «Во славу земли Пензенской» Общество

Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Историк, краевед, автор более 100 научных работ, председатель региональной мордовской национально-культурной автономии Владимир Первушкин отмечен почетным знаком «Во славу земли Пензенской».

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24 ноября, в день 60-летия, награду ему вручил заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

Он пожелал Владимиру Первушкину здоровья, счастья и благополучия.

«Позвольте выразить Вам искреннюю признательность и благодарность за укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей», — цитирует Василия Трохина пресс-служба правительства Пензенской области.

Первушкин Владимир Иванович родился в Пензе 24 ноября 1957 года.

В 1975 году окончил среднюю школу №41 города Пензы.

В 1976–1978 годах служил в армии.

В 1983 году окончил историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского, после чего преподавал в средней школе №46.

С 1985 по 1991 годы работал научным сотрудником, заведующим филиалом пензенского государственного краеведческого музея.

С 1991 года — ассистент, затем старший преподаватель, доцент кафедры «История и советское право» (после реорганизации структуры подразделений факультета — кафедры «Новейшая история России и краеведение»).

В 1993 закончил аспирантуру Мордовского научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при правительстве республики.

В 1994–1998 годах трудился в должности заместителя декана исторического факультета ПГПИ.



В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «История культуры мордвы-мокши XII–XVI веков».

С 1997 по 2009 годы был ответственным редактором международного сборника научных трудов «Исторические записки».

В 1998 году ему было присвоено ученое звание доцента кафедры «Новейшая история России и краеведение», а в 2007 — профессора той же кафедры.

В 1999–2002 годах — член диссертационного совета по историческим наукам при ПГПУ имени В.Г. Белинского, с 2003 по 2007 годы — ученый секретарь.

С 1999 по 2001 годы являлся председателем мордовского культурного центра Пензенской области.

В 2008 году защитил докторскую диссертацию по теме «Становление и развитие провинциального краеведения в России во второй трети XIX – начале ХХ века (на примере Пензенской, Тамбовской и Саратовской губерний)».

Награжден почетной грамотой министерства образования и науки РФ (2004), губернатора Пензенской области, Законодательного собрания региона (2012), государственного собрания Мордовии (2011).

В 2010 году удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», а в 2012 — «Заслуженный деятель науки Республики Мордовия».