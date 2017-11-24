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В Пензе закрасили объявления о продаже наркотиков

18:38 | 24.11.2017 | Общество

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Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Представители молодежного движения «СтопНаркотик», полиции и органов власти закрасили объявления о продаже запрещенных веществ на улице Лядова в Пензе в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», второй этап которой завершается в пятницу, 24 ноября.

В Пензе закрасили объявления о продаже наркотиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам заместителя председателя правительства Пензенской области Юрия Денисова, только за последние две недели ликвидировано примерно 300 подобных надписей на фасадах жилых домов и сооружений.

«Мы видим, что надписи, к сожалению, не уменьшаются, а там, где мы закрашиваем, они появляются вновь. Здесь нужно проводить работу всем органам власти», — отметил он.

Юрий Денисов призвал жителей региона не оставаться равнодушными и сообщать в правоохранительные органы о надписях, размещаемых наркоторговцами.

Другим важным направлением в сфере противодействия незаконному обороту запрещенных веществ он назвал профилактическую работу в интернете.

«Сайты [с противоправным контентом] закрываются: работает не только управление МВД России по Пензенской области, но и прокуратура, молодежная организация под эгидой правительства», — пояснил зампред.

Юрий Денисов добавил, что выявлять злоумышленников удается в том числе с помощью телефона доверия: +7 (8412) 59-10-10, по которому граждане круглосуточно могут сообщить информацию о действующих притонах и лицах, предположительно, распространяющих наркотики.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» состоялся весной 2017 года. В его рамках правоохранительными органами Пензенской области было изъято более 2 кг наркотиков.

За употребление наркотических средств и психотропных веществ к административной ответственности были привлечены 23 человека.

По фактам преступлений в данной сфере возбуждено 42 уголовных дела, в том числе два — об организации и содержании притонов.

Второй этап акции стартовал 13 ноября.
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