«Система 112» в Пензенской области готова к опытной эксплуатации Общество

Пенза, 25 ноября 2017. PenzaNews. «Система 112», которая позволит осуществлять вызов экстренных служб по принципу «одного окна» и быстрее реагировать на сообщения о происшествиях, готова к опытной эксплуатации в Пензенской области. Такой вывод сделан по результатам предварительных испытаний, прошедших в центре обработки вызовов, который организован на девятом этаже административного здания по адресу: Пенза, улица Некрасова, 24.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Перед началом испытаний первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области полковник внутренней службы Дмитрий Козлов довел до собравшихся информацию о проделанной работе.

Затем участники заседания обсудили нюансы, связанные с эксплуатацией системы, а также дальнейшие шаги по ее внедрению на территории региона.

В частности, в центре внимания были вопросы оснащения центра обработки вызовов и создания другой базовой инфраструктуры со стороны компании «Ростелеком».

Как сообщили в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, испытания показали работоспособность системы и ее готовность к проведению опытной эксплуатации.

«По итогам работы членами комиссии подписаны протокол и акт испытаний», — отметили в ведомстве.

В свою очередь начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова сообщила ИА «PenzaNews», что опытная эксплуатация «Системы 112», предположительно, начнется в регионе с 2018 года.

«Она позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, перенаправляя информацию о происшествии в соответствующие службы и ведомства. Вместе с тем все обычные номера вызова экстренных служб — «01», «02», «03» и «04» с городских телефонов, а также «101», «102», «103» и «104» с сотовых — продолжат свою работу», — пояснила собеседница агентства.

«Система 112» внедряется на территории всей страны в соответствии с указом президента РФ №1632 от 28 декабря 2010 года «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации».

В этой работе задействованы сразу несколько федеральных ведомств — МЧС, Минкомсвязь, МВД, Минздрав, ФСБ и другие, а также региональные и местные власти.

Запуск «Системы 112» осуществляется в несколько этапов: проектирование, в том числе разработка системного проекта телекоммуникационной подсистемы; поэтапное развертывание в отдельно взятых регионах; опытная эксплуатация; государственные испытания.