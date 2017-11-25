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Виктор Кувайцев посетил «Пензалифт», где готовят новогоднюю инсталляцию «2018»

13:58 | 25.11.2017 | Общество

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Пенза, 25 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил муниципальное предприятие «Пензалифт», где готовят новогоднюю инсталляцию «2018» на основе арт-объекта, который прошлой зимой украшал Юбилейную площадь и вызвал неподдельный интерес у горожан.

Виктор Кувайцев посетил «Пензалифт», где готовят новогоднюю инсталляцию «2018». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мэру Пензы показали уже изготовленный каркас фигуры с цифрой «8», который станет одним из элементов праздничной инсталляции.

Вместе с тем Виктора Кувайцева проинформировали, что для установки новогоднего арт-объекта предстоит провести еще ряд мероприятий в связи с пропажей с территории СМУП «Пензалифт» комплектующих, обеспечивающих подсветку инсталляции.

Специалисты предприятия, проводя реквизицию перед подготовкой к новогодней кампании, обнаружили отсутствие ящиков управления освещением и гирлянд, которыми были оформлены фигуры. При этом провода оказались перерезаны.

Мэр Пензы отметил, что данный инцидент является неприятным, и потребовал выяснить обстоятельства произошедшего.

По его словам, несмотря на то, что работы по восстановлению подсветки потребуют дополнительных расходов, их необходимо провести в максимально короткие сроки, чтобы вовремя установить инсталляцию в городе и создать жителям Пензы предпраздничное настроение.
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