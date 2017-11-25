Виктор Кувайцев посетил «Пензалифт», где готовят новогоднюю инсталляцию «2018» Общество

Пенза, 25 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил муниципальное предприятие «Пензалифт», где готовят новогоднюю инсталляцию «2018» на основе арт-объекта, который прошлой зимой украшал Юбилейную площадь и вызвал неподдельный интерес у горожан.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мэру Пензы показали уже изготовленный каркас фигуры с цифрой «8», который станет одним из элементов праздничной инсталляции.

Вместе с тем Виктора Кувайцева проинформировали, что для установки новогоднего арт-объекта предстоит провести еще ряд мероприятий в связи с пропажей с территории СМУП «Пензалифт» комплектующих, обеспечивающих подсветку инсталляции.

Специалисты предприятия, проводя реквизицию перед подготовкой к новогодней кампании, обнаружили отсутствие ящиков управления освещением и гирлянд, которыми были оформлены фигуры. При этом провода оказались перерезаны.

Мэр Пензы отметил, что данный инцидент является неприятным, и потребовал выяснить обстоятельства произошедшего.

По его словам, несмотря на то, что работы по восстановлению подсветки потребуют дополнительных расходов, их необходимо провести в максимально короткие сроки, чтобы вовремя установить инсталляцию в городе и создать жителям Пензы предпраздничное настроение.