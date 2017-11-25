В Пензе ушел из жизни ветеран уголовно-исполнительной системы Николай Кустов Общество

Пенза, 25 ноября 2017. PenzaNews. Участник Великой Отечественной войны, ветеран уголовно-исполнительной системы Николай Кустов скончался в Пензе на 94-м году жизни. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по региону.

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В ведомстве уточнили, что прощание с покойным состоится в ритуальном зале пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящее воскресенье, 26 ноября, в 12.00.

«Николай Афанасьевич [Кустов] был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Красного Знамени и Отечественной войны, медалями. Долгие годы он проработал в уголовно-исполнительной системе. Занимал должность начальника спецлагпункта УВД Магаданской области», — отметили в пресс-службе.

В УФСИН выразили соболезнования родным и близким ветерана.