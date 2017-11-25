EN
22:07:27 Суббота, 25 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенский губернатор накануне Дня матери лично поздравил 11 успешных женщин

16:57 | 25.11.2017 | Общество

Печать

Пенза, 25 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев накануне Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, встретился в ресторане «Засека» с 11 женщинами, добившимися высоких профессиональных и личных успехов.

Пензенский губернатор накануне Дня матери лично поздравил 11 успешных женщин

Фото: Pnzreg.ru

В теплой неформальной обстановке за чашкой чая глава региона выразил им признательность за большой труд, терпение и безграничную любовь к детям.

Особые слова благодарности Иван Белозерцев адресовал многодетным и приемным мамам, а также всем, кто вносит значительный вклад в дело укрепления традиционных семейных ценностей.

«Быть мамой — это большая ответственность. И мы знаем, что бы ни случилось, сколько лет ни исполнилось бы дочери или сыну, беспокойное сердце матери всегда будет заботиться о своем ребенке», — сказал он.

От губернатора всем участницам праздничного мероприятия были вручены цветы и памятные подарки, сообщает пресс-служба облправительства.

Завершилась встреча фотографированием на память.
Актуальное
Читайте также
Жительница Пензы, избившая скалкой пожилую женщину, не смогла добиться смягчения приговора Забивший до смерти человека уроженец Казахстана получил 9 лет колонии
В Пензе ушел из жизни ветеран уголовно-исполнительной системы Николай Кустов В ДТП под Пензой погиб человек
Молодая женщина скончалась на трассе в Пензенской области В Пензе после ДТП три человека попали в больницу
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама