Пензенский губернатор накануне Дня матери лично поздравил 11 успешных женщин Общество

Пенза, 25 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев накануне Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, встретился в ресторане «Засека» с 11 женщинами, добившимися высоких профессиональных и личных успехов.

Фото: Pnzreg.ru

В теплой неформальной обстановке за чашкой чая глава региона выразил им признательность за большой труд, терпение и безграничную любовь к детям.

Особые слова благодарности Иван Белозерцев адресовал многодетным и приемным мамам, а также всем, кто вносит значительный вклад в дело укрепления традиционных семейных ценностей.

«Быть мамой — это большая ответственность. И мы знаем, что бы ни случилось, сколько лет ни исполнилось бы дочери или сыну, беспокойное сердце матери всегда будет заботиться о своем ребенке», — сказал он.

От губернатора всем участницам праздничного мероприятия были вручены цветы и памятные подарки, сообщает пресс-служба облправительства.

Завершилась встреча фотографированием на память.