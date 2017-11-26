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Виктор Кувайцев поздравил жительниц Пензы с Днем матери

10:27 | 26.11.2017 | Общество

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Пенза, 26 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жительниц города с Днем матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября.

Виктор Кувайцев поздравил жительниц Пензы с Днем матери

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Этот светлый и трогательный праздник для каждого из нас наполнен бесконечной любовью и благодарностью к самому дорогому и близкому человеку — маме. Отмечая День матери, мы объединяемся в стремлении поддержать традиции бережного отношения к женщине, которая является воплощением нежности, заботы, добра и милосердия, подчеркнуть ее значимость и ценность крепких семейных устоев», — отметил мэр.

Он поблагодарил женщин за заботу и поддержку своих детей, за силы, которые они дают для трудовых и творческих достижений.

«Искреннюю признательность выражаю женщинам, которые приняли в свои семьи ребятишек, оставшихся без попечения родителей, а также многодетным матерям и тем, кто при нелегких материнских обязанностях добивается успехов в трудовой и общественной деятельности», — добавил Виктор Кувайцев.

Он пожелал всем матерям, а также женщинам, которые только готовятся ими стать, доброго здоровья, радости, счастья, благополучия, вечной молодости и красоты.

«Пусть ваши самоотверженность и самоотдача вернутся к вам благодарностью и уважением ваших детей», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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