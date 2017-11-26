EN
13:52:35 Воскресенье, 26 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Каменке прокуратура добилась оборудования тротуара на улице Ворошилова

11:56 | 26.11.2017 | Общество

Печать

Каменка, 26 ноября 2017. PenzaNews. Прокуратура добилась оборудования тротуара на улице Ворошилова в Каменке Пензенской области на участке, примыкающем сразу к нескольким объектам социального значения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Каменке прокуратура добилась оборудования тротуара на улице Ворошилова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокурор обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц о возложении на администрацию Каменки обязанности в срок до IV квартала 2017 года оборудовать тротуарами автомобильную дорогу местного значения, расположенную на улице Ворошилова — от перекрестка с улицей Чкалова до пересечения с улицей Суворова. Исковые требования межрайонного прокурора были удовлетворены», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в рамках исполнения судебного решения был заключен муниципальный контракт, в итоге к настоящему времени выполнены работы по благоустройству территорий общего пользования.

«Требования прокурора исполнены, указанный участок автомобильной дороги оборудован тротуаром. Право граждан на безопасные условия дорожного движения восстановлено», — констатировала Светлана Артамонова.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы отметил положительную динамику строительства школы на Шуисте Мэр Пензы проинспектировал ход строительства водопровода в Лесном
В Каменке уроженец Узбекистана подозревается в незаконном обороте наркотиков Валерий Савельев поздравил жительниц Пензы с Днем матери
Девушки из Пензы уступили во всех встречах I тура первенства России по водному поло Жительница Пензы, избившая скалкой пожилую женщину, не смогла добиться смягчения приговора
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама