В Каменке прокуратура добилась оборудования тротуара на улице Ворошилова Общество

Каменка, 26 ноября 2017. PenzaNews. Прокуратура добилась оборудования тротуара на улице Ворошилова в Каменке Пензенской области на участке, примыкающем сразу к нескольким объектам социального значения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Прокурор обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц о возложении на администрацию Каменки обязанности в срок до IV квартала 2017 года оборудовать тротуарами автомобильную дорогу местного значения, расположенную на улице Ворошилова — от перекрестка с улицей Чкалова до пересечения с улицей Суворова. Исковые требования межрайонного прокурора были удовлетворены», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в рамках исполнения судебного решения был заключен муниципальный контракт, в итоге к настоящему времени выполнены работы по благоустройству территорий общего пользования.

«Требования прокурора исполнены, указанный участок автомобильной дороги оборудован тротуаром. Право граждан на безопасные условия дорожного движения восстановлено», — констатировала Светлана Артамонова.