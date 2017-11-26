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Домик Деда Мороза в Пензе начнут собирать 27 ноября

13:23 | 26.11.2017 | Общество

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Пенза, 26 ноября 2017. PenzaNews. Монтаж домика Деда Мороза, бревна для которого уже завезены на площадь имени В.И. Ленина в Пензе, планируется начать в предстоящий понедельник, 27 ноября. Об этом директор МУП «Городской центр торговли и услуг» Валерий Лагодинский сообщил мэру Виктору Кувайцеву, который провел выездное совещание напротив здания правительства региона.

Домик Деда Мороза в Пензе начнут собирать 27 ноября

Фото: Penza-gorod.ru

Валерий Лагодинский добавил, что впоследствии на площади появятся каток, ярмарка и точки продажи горячего чая.

В свою очередь Виктор Кувайцев призвал создать максимально комфортные условия для отдыха горожан.

«Необходимо предусмотреть и место расположения такого объекта, где дети могли бы отдохнуть и согреться», — поручил он.

Также мэр распорядился организовать подсветку главной городской елки, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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