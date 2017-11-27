В Пензенской области прошли антитеррористические учения Общество

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Антитеррористические учения прошли под руководством Оперативного штаба в Пензенской области на территории Каменского района.

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По легенде, группа неизвестных граждан совершила вооруженный налет на районную администрацию, захватила в «заложники» несколько сотрудников, «заминировала» здание и подходы к нему.

В дальнейшем «террористы» совершили подрыв городского железнодорожного вокзала, в результате чего работники и посетители станции получили ранения разной степени тяжести. На объектах нападения возникли очаги возгорания.

На место происшествия прибыли поднятые по тревоге подразделения группировки Оперативного штаба в Пензенской области, в том числе специалисты пожарно-спасательного центра и территориального центра медицины катастроф.

Решением руководителя Оперативного штаба на части территории Каменки был введен режим контртеррористической операции (КТО). Спецподразделения действовали в соответствии с возлагаемыми на них функциональными задачами.

В процессе отработки учебных заданий структурными подразделениями антитеррористической группировки осуществлены практические мероприятия по ликвидации последствий, вызванных условным подрывом железнодорожного вокзала, а также проведены мероприятия по эвакуации населения, попадающего в зону проведения КТО.

В результате учебных оперативно-разыскных мероприятий «преступники» были выявлены и обезврежены. Пострадавших при задержании нет.

«В ходе учений совершенствовались практические навыки взаимодействия подразделений, привлекаемых для участия в антитеррористических операциях. Учебные тренировки позволяют оценить готовность правоохранительных органов, экстренных служб региона действовать в случае возникновения угроз безопасности подобного рода», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе Оперативного штаба в Пензенской области.