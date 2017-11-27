Вице-спикер Заксобрания посетил Кузнецк после жалобы женщины на пьющего соседа Общество

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Владимир Полукаров, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе, срочно выехал в Кузнецк после обращения местной жительницы, которая пожаловалась на пьющего соседа, периодически затапливающего квартиры снизу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального парламента.

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В нем поясняется, что Владимир Полукаров провел выездное совещание, в котором приняли участие депутаты Владимир Кириллов и Александр Климов, мэр Кузнецка Сергей Златогорский, сотрудники полиции и Госжилстройтехинспекции.

«Депутаты вместе с представителями полиции и администрации пообщались с заявительницей, а также провели разъяснительную беседу с нарушителем порядка. Участковый уполномоченный полиции взял адрес проживания гражданина на контроль», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в нем добавляется, что в Законодательном собрании Пензенской области будут следить за решением данного бытового вопроса.