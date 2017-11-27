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Вице-спикер Заксобрания посетил Кузнецк после жалобы женщины на пьющего соседа

19:57 | 27.11.2017 | Общество

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Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Владимир Полукаров, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе, срочно выехал в Кузнецк после обращения местной жительницы, которая пожаловалась на пьющего соседа, периодически затапливающего квартиры снизу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального парламента.

Вице-спикер Заксобрания посетил Кузнецк после жалобы женщины на пьющего соседа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что Владимир Полукаров провел выездное совещание, в котором приняли участие депутаты Владимир Кириллов и Александр Климов, мэр Кузнецка Сергей Златогорский, сотрудники полиции и Госжилстройтехинспекции.

«Депутаты вместе с представителями полиции и администрации пообщались с заявительницей, а также провели разъяснительную беседу с нарушителем порядка. Участковый уполномоченный полиции взял адрес проживания гражданина на контроль», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в нем добавляется, что в Законодательном собрании Пензенской области будут следить за решением данного бытового вопроса.
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