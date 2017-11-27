На новый корпус реабилитационного центра в Кичкилейке выделят 80 млн. рублей Общество

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. 80 млн. 396 тыс. рублей предусмотрено в бюджете Пенсионного фонда России на 2018 год на строительство нового корпуса социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Кичкилейке Пензенской области. Об этом сообщил глава регионального Минтруда Евгений Трошин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что в минувший четверг 23 ноября, состоялось обсуждение проектно-сметной документации.

«Предварительно есть договоренность и согласование в части самого корпуса и его наполнения», — пояснил Евгений Трошин в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 27 ноября.

Говоря о запланированном на ближайшее время строительстве, он отметил, что также разработана проектно-сметная документация на второй корпус отделения милосердия сердобского дома ветеранов труда.

«В следующем году, есть договоренность с «Транснефтью», мы на 9,5 млн. рублей делаем капитальный ремонт и утепление фасадов в мокшанском психоневрологическом интернате», — добавил глава регионального Минтруда.