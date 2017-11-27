В Пензе разрушающийся памятник архитектуры не могут отреставрировать из-за двух человек Общество

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Реконструкцию построенного в XIX веке двухэтажного дома №2/20 на пересечении улиц Калинина и Замойского в Пензе не удается провести из-за двух человек, в собственности которых находится 30 кв. метров его площади. Об этом сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

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«Дом на улице Калинина/Замойского является памятником культурного наследия регионального значения и находится в общедолевой собственности муниципального образования и двоих граждан, которые владеют одной из квартир. Всего там 12 квартир и для решения вопроса о реконструкции данного строения необходимо согласие 100% собственников, которое не выражают указанные граждане», — пояснил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 27 ноября.

Виктор Кувайцев уточнил, что эти люди не выступают ни «за», ни «против» реконструкции.

«Собственники как таковые — специалисты преуспевающие в том, что в каждом из ветхих и аварийных домов они пытаются выкупить долю и потом из этого что-то «выжать», — отметил мэр Пензы.

Он напомнил, что ветхое строение на «красной линии» ранее находилось в собственности библиотеки, а затем было передано в муниципальную казну.

Виктор Кувайцев отметил, что одним из вариантов решения проблемы является поиск инвестора после решения собственников о реконструкции — дом размещен на инвестплощадке.

По его словам, также рассматривается возможность изъятия этих помещений у собственников в порядке ст. 32 Жилищного кодекса РФ «Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд».

«Второй путь: мы готовим проектно-сметную документацию, чтобы муниципалитет как собственник почти 90-процентный приступил к его реконструкции», — добавил он.

В свою очередь председатель регионального комитета по охране памятников истории и культуры Сергей Муштаков-Лентовский отметил, что рассматривалась возможность наложения штрафов, однако, по его мнению, сумма в размере около 10 тыс. рублей не окажет серьезного влияния на собственников.

Комментируя озвученную информацию, губернатор Иван Белозерцев предложил штрафовать людей каждый месяц, чтобы это возымело действие.