«Агентство деловой информации» отпраздновало 25-летие Общество

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. «Агентство деловой информации» — региональный представитель общероссийской сети «КонсультантПлюс» в Пензенской области — отпраздновало 25-летие.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Торжественное мероприятие состоялось в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. Гости стали собираться задолго до его начала.

В фойе их встречали аниматоры — ходулисты, звучала живая музыка. Все желающие могли сделать снимок на память в специально отведенной для этого фотозоне.

На празднике собрались нынешние и бывшие сотрудники организации. Многие пришли целыми семьями.

После небольшого фильма о работе компании к гостям обратился генеральный директор «Агентства деловой информации» Андрей Науменко.

«Прошло 25 лет с того момента, как молодой человек в очках увлекся идеей компьютерной базы данных правовых документов. С тех пор компания «КонсультантПлюс» росла, развивалась, училась, сражалась за клиентов, «болела» и «выздоравливала», приобретала друзей, партнеров, клиентов и предоставляла возможности для роста своим сотрудникам», ― отметил он.

Андрей Науменко подчеркнул, что деятельность «АДИ» — это служение людям.

«Все эти годы мы трудились для того, чтобы специалисты, работающие с правовой информацией, могли быстро и безопасно принимать эффективные решения», ― пояснил он.

Руководитель «Агентства деловой информации» поблагодарил всех сотрудников за тот вклад, который они делают в общее дело, после чего прозвучали поздравления от партнеров компании.

Так, начальник правового управления правительства Пензенской области Сергей Сластных вручил коллективу почетную грамоту губернатора за многолетнее плодотворное сотрудничество и высокое качество сервисного обслуживания.

В свою очередь начальник правового управления Законодательного собрания региона Виктор Авершин обратил внимание на то, что не каждая компания празднует четвертьвековой юбилей.

«Особенно хочется отметить ответственность ваших сотрудников. Когда им задаются какие-то вопросы, мы всегда точно знаем, что будет обратная реакция, будет ответ на нашу проблему и совместными усилиями мы ее обязательно решим», ― сказал он и вручил почетную грамоту регионального парламента.

Также коллектив поздравил заместитель главы Пензы Николай Тактаров, который передал руководителю «Агентства деловой информации» благодарность.

Руководитель управления ФССП России ‒ главный судебный пристав Пензенской области Евгений Пазечко отметил, что за годы своего существования «АДИ» завоевало популярность, признание и авторитет среди организаций, учреждений и жителей региона.

«Вы по праву считаетесь самой эффективной справочной правовой системой, источником надежной правовой информации», ― отметил он.

Также коллективу были вручены благодарственные письма облсуда, региональных управлений ветеринарии, Росреестра, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, МЧС России, военного комиссариата, Минобразования, Минсельхоза, Минлесхоза, Минздрава, государственного юридического бюро, Россельхозбанка, банка «Кузнецкий» и мэрии Пензы.

Кроме того, поблагодарить «Агентство деловой информации» пришли некоторые клиенты, в том числе представители Волго-Вятского главного управления Центрального банка России. Те, которые не смогли лично присутствовать на мероприятии, направили видеопоздравления. Их транслировали в ходе праздника.

Помимо этого, в рамках торжества состоялось чествование специалистов, проработавших в «Агентстве деловой информации» 5, 10, 15 и 20 лет.