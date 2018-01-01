В преддверии ЧМ по футболу в Пензе отремонтируют фасады 20 домов Общество

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Фасады 20 домов, расположенных по пути следования к стадиону «Зенит» в Пензе, который планируется использовать в качестве тренировочной площадки для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, будут отремонтированы. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«Подготовлено предложение по ремонту фасадов зданий и сооружений на «красной линии» улиц, в том числе вдоль маршрута следования спортсменов и гостей города до стадиона «Зенит» в рамках проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также эскизные проекты по оформлению фасадов многоквартирных жилых домов в районе улицы Суворова и улицы Кулакова», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 27 ноября.

Мэр Пензы пояснил, что вблизи «Зенита» уже сейчас ведется ремонт фасадов двух домов с использованием профлиста, по окончании которого будет понятна требуемая на все здания сумма.

«Мы рассчитываем до июля сделать все фасады», — уточнил Виктор Кувайцев.