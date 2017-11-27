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В Пензе 20 талантливых молодых людей получили стипендии мэра

19:10 | 27.11.2017 | Общество

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Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Ежегодная церемония вручения стипендий главы администрации Пензы лучшим учащимся и студентам состоялась в центре культуры и досуга в понедельник, 27 ноября.

В Пензе 20 талантливых молодых людей получили стипендии мэра

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На нее были приглашены 20 молодых людей, отобранных из 48 претендентов на поощрение.

Обращаясь к собравшимся, глава города Валерий Савельев напомнил, что стипендия была учреждена в 2005 году.

«Я признателен всем, кто здесь присутствует — учащимся, студентам, преподавателям, потому что именно вы заслужили звание лучших», — сказал он.

Валерий Савельев пожелал молодым людям не останавливаться на достигнутом.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что важно быть не просто грамотным человеком, но и всесторонне развитым.

«Неслучайно стипендия главы администрации была именно с таким посылом в свое время сформатирована, чтобы ее получали дети, которые занимаются наукой, творчеством, спортом. Каждая сфера здесь представлена, в каждой сфере есть «звезды», — отметил он.

Виктор Кувайцев призвал учащихся и студентов стать теми, кто будет двигать общество вперед.

«Я вам очень благодарен за то, что вы сегодня лидеры, что вы подаете пример другим», — подчеркнул мэр.

Отдельные слова признательности он адресовал наставникам.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, одаренные учащиеся и студенты получили денежные вознаграждения в размере 4 тыс. рублей и дипломы, а их наставники отмечены благодарственными письмами и памятными подарками.

Всего с 2005 по 2016 годы было выплачено 313 стипендий на сумму более 900 тыс. рублей.
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