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В Пензе эпидпорог по ОРВИ превышен среди лиц старше 15 лет

09:28 | 28.11.2017 | Общество

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Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен в Пензе среди лиц старше 15 лет на 41,8%. Об этом сообщается на сайте Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

В Пензе эпидпорог по ОРВИ превышен среди лиц старше 15 лет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным учреждения, также эпидпорог превышен в Вологде — на 18,6%.

В целом в стране по итогам минувшей недели отмечено увеличение заболеваемости на 9,9%, особенно среди школьников, вернувшихся к учебе после каникул — на 24,5%.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области, за неделю в регионе было зарегистрировано более 2 тыс. 400 случаев РВИ. Заболеваемость составила 177 на 100 тыс. населения. Она ниже эпидпорога на 4,5%.

Заболеваемость гриппом в Пензенской области пока не регистрируется.

В Пензе суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями за прошлую неделю составила 1 тыс. 446 случаев. Показатель заболеваемости — 277,3 на 100 тыс. населения.
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