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В Пензе перевозчик заплатит 20 тыс. рублей за трех лишних пассажиров в маршрутке №4

10:55 | 28.11.2017 | Общество

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Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Штраф 20 тыс. рублей назначен 49-летнему предпринимателю, осуществляющему перевозку пассажиров по маршруту №4, за превышение норм вместимости микроавтобуса.

В Пензе перевозчик заплатит 20 тыс. рублей за трех лишних пассажиров в маршрутке №4

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Перевозчик допустил грубое нарушение 24 июля. В 8.50 сотрудник ГИБДД на проспекте Строителей проверил его пассажирскую «ГАЗель» и выявил, что в ней едут 17 человек при допустимой норме загрузки в 14», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Нижне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора.

В ведомстве отметили, что в 2016 году предприниматель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение и выплатил штраф в 20 тыс. рублей.

«Изучив материалы нового дела, мировой судья признал перевозчика виновным и оштрафовал его на ту же сумму», — добавили в пресс-службе.
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