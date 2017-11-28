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В Пензе дом Деда Мороза собрали примерно наполовину

11:45 | 28.11.2017 | Общество

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Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Бревенчатый дом Деда Мороза, монтаж которого был начат на площади Ленина в Пензе в минувший понедельник, 27 ноября, собран примерно наполовину.

В Пензе дом Деда Мороза собрали примерно наполовину

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Рабочие сложили стены избы до высоты около 2,5 метров.

По подсчетам корреспондента ИА «PenzaNews», на три глухие стены потребовалось свыше 40 отесанных бревен.

Уже сейчас стали вырисовываться контуры будущего дома. Та его часть, которая выходит к главной елке Пензы, будет открытой — с широким входом и подобием веранды.

В ближайшее время строители начнут собирать крышу. На ней будут размещены декоративные окна с резными наличниками.

Монтаж осуществляется достаточно оперативно благодаря тому, что деревянное строение является сборно-разборным. Все бревна и детали были подготовлены и подписаны заранее.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в единый новогодний комплекс, помимо дома Деда Мороза, будут входить деревянные конструкции, задействованные под тематическую ярмарку и выполненные в едином стиле.

Ожидается, что в определенные часы Дед Мороз будет общаться и фотографироваться с жителями и гостями Пензы.
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