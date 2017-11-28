В Пензе откроют мемориальную доску Василию Глазунову
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Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Мемориальная доска первому командующему Воздушно-десантными войсками, дважды Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Василию Глазунову будет открыта в Пензе в субботу, 9 декабря.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Церемония состоится в рамках мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, мемориальная доска будет размещена на доме №2 на улице Генерала Глазунова.
Инициаторами увековечения памяти генерал-лейтенанта выступили пензенская общественная организация ветеранов боевых действий «Росичи», региональные отделения Российского союза ветеранов Афганистана и «Союза десантников».
Кроме того, в этот день в Пензе состоится церемония возложения венков и цветов к стеле «Слава Героям» на набережной реки Суры.