В Пензе откроют мемориальную доску Василию Глазунову Общество Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Мемориальная доска первому командующему Воздушно-десантными войсками, дважды Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Василию Глазунову будет открыта в Пензе в субботу, 9 декабря. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Церемония состоится в рамках мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества. Как сообщает пресс-служба областного правительства, мемориальная доска будет размещена на доме №2 на улице Генерала Глазунова. Инициаторами увековечения памяти генерал-лейтенанта выступили пензенская общественная организация ветеранов боевых действий «Росичи», региональные отделения Российского союза ветеранов Афганистана и «Союза десантников». Кроме того, в этот день в Пензе состоится церемония возложения венков и цветов к стеле «Слава Героям» на набережной реки Суры. Нашли ошибку в тексте?

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