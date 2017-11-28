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В Пензе откроют мемориальную доску Василию Глазунову

15:11 | 28.11.2017 | Общество

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Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Мемориальная доска первому командующему Воздушно-десантными войсками, дважды Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Василию Глазунову будет открыта в Пензе в субботу, 9 декабря.

В Пензе откроют мемориальную доску Василию Глазунову

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Церемония состоится в рамках мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, мемориальная доска будет размещена на доме №2 на улице Генерала Глазунова.

Инициаторами увековечения памяти генерал-лейтенанта выступили пензенская общественная организация ветеранов боевых действий «Росичи», региональные отделения Российского союза ветеранов Афганистана и «Союза десантников».

Кроме того, в этот день в Пензе состоится церемония возложения венков и цветов к стеле «Слава Героям» на набережной реки Суры.
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