Общественность обсудит проекты благоустройства центра Пензы Общество

Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензы могут принять участие в общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства центральной части города, которое состоится в малом зале мэрии в предстоящий четверг, 30 ноября.

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Вниманию жителей будут представлены варианты благоустройства набережной реки Суры, площади имени В.И. Ленина, Фонтанной и Привокзальной площадей, а также сквера имени Ф.Э. Дзержинского.

Все они вошли в проект муниципальной программы по формированию комфортной городской среды на территории Пензы на 2018–2022 годы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, регистрация участников общественных обсуждений начнется в 12.30.

При себе пришедшим необходимо иметь паспорт.