В Пензенской области на объекте «Ростелекома» открыт третий универсам «Пятерочка» Общество

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Новый универсам «Пятерочка» открыт на объекте «Ростелекома» в Нижнем Ломове Пензенской области в рамках соглашения между Х5 Retail Group и телекоммуникационным оператором.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Магазин общей площадью около 400 кв. метров занимает часть первого этажа здания районного узла связи на улице Карла Маркса, 13.

Это третий универсам, расположенный в здании оператора. Первые два работают в Пензе по адресам: улица Дзержинского, 30, а также улица Клары Цеткин, 63А.

«Все магазины, открытые на объектах компании, расположены в бывших административно-хозяйственных помещениях. Они пустовали, поэтому и были предложены крупной федеральной сети под торговые точки. Близость к жилой застройке, удобные подъездные пути и наличие телеком-инфраструктуры стали определяющими при принятии решения об открытии универсама», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании, для выполнения текущих бизнес-задач «Ростелеком» подключил магазин к единой защищенной сети, связывающей все универсамы с центральным офисом в Москве.

«Единая сеть используется для обеспечения доступа терминального оборудования к корпоративной системе учета товаров. В настоящее время федеральная торговая сеть насчитывает более 100 магазинов в Пензенской области, 39 из которых расположены в Пензе», — уточнили в филиале.

Соглашение о намерениях по взаимовыгодному сотрудничеству, направленному на повышение эффективности использования объектов оператора связи, было подписано Х5 Retail Group и ПАО «Ростелеком» в 2015 году.

Программа редевелопмента охватывает большинство регионов присутствия «Ростелекома» и «Пятерочки».