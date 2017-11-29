В Пензенской области на объекте «Ростелекома» открыт третий универсам «Пятерочка»

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Новый универсам «Пятерочка» открыт на объекте «Ростелекома» в Нижнем Ломове Пензенской области в рамках соглашения между Х5 Retail Group и телекоммуникационным оператором.
Магазин общей площадью около 400 кв. метров занимает часть первого этажа здания районного узла связи на улице Карла Маркса, 13.
Это третий универсам, расположенный в здании оператора. Первые два работают в Пензе по адресам: улица Дзержинского, 30, а также улица Клары Цеткин, 63А.
«Все магазины, открытые на объектах компании, расположены в бывших административно-хозяйственных помещениях. Они пустовали, поэтому и были предложены крупной федеральной сети под торговые точки. Близость к жилой застройке, удобные подъездные пути и наличие телеком-инфраструктуры стали определяющими при принятии решения об открытии универсама», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании, для выполнения текущих бизнес-задач «Ростелеком» подключил магазин к единой защищенной сети, связывающей все универсамы с центральным офисом в Москве.
«Единая сеть используется для обеспечения доступа терминального оборудования к корпоративной системе учета товаров. В настоящее время федеральная торговая сеть насчитывает более 100 магазинов в Пензенской области, 39 из которых расположены в Пензе», — уточнили в филиале.
Соглашение о намерениях по взаимовыгодному сотрудничеству, направленному на повышение эффективности использования объектов оператора связи, было подписано Х5 Retail Group и ПАО «Ростелеком» в 2015 году.
Программа редевелопмента охватывает большинство регионов присутствия «Ростелекома» и «Пятерочки».
Оператор также готов к сотрудничеству с другими компаниями. Площади в аренду и на продажу предлагаются как в Пензе, так и в районах области.
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