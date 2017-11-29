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Губернатор поблагодарил пензенцев, которые помогают власти развивать регион

20:33 | 29.11.2017 | Общество

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Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Начало новой традиции положено в Пензенской области: губернатор Иван Белозерцев впервые в ходе приема граждан вручил благодарственные письма троим неравнодушным жителям региона, которые ранее обратились за содействием в решении актуальных проблем, а впоследствии помогли власти изменить ситуацию к лучшему.

Губернатор поблагодарил пензенцев, которые помогают власти развивать регион

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе — Анжелика Рыжова из Наровчата, предложившая награждать приемных родителей, Светлана Бабурина из села Новое Демкино, по обращению которой была отремонтирована дорога до трассы «Нижний Новгород — Саранск» и руководитель региональной федерации лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, председатель правления общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье» Владимир Новиков — благодаря его инициативе была создана детско-юношеская спортивно-адаптивная школа.

«Это хорошая традиция, которую мы закладываем в Пензенской области», — отметил Иван Белозерцев.

По его словам, неравнодушные граждане помогают представителям власти глубже вникнуть в проблему и найти выход даже из самой трудной ситуации.

«Для власти очень важно не только слушать, но и слышать граждан», — подчеркнул глава региона.

После этого он пообщался с теми, кто в этот день обратился в общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Одна из просьб касалась выделения денежных средств на выпуск книги и увековечения памяти воинов разных эпох.

Также были подняты вопросы оказания коммунальных услуг в доме, построенном в рамках программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

Кроме того, главе региона был представлен пилотный проект некоммерческой организации «Сила настоящего», которая занимается проблемами детей с расстройствами аутистического спектра. Он предусматривает создание ресурсного класса, в котором будет реализован принцип инклюзивного образования.

По всем обращениям Иван Белозерцев дал необходимые поручения, а решение озвученных проблем взял на личный контроль.
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