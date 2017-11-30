Завершен плановый ремонт на магистральных нефтепродуктопроводах Общество

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. АО «Транснефть – Дружба» завершило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепродуктопроводах (МНПП) «Куйбышев — Брянск», «Уфа — Западное направление», «Сызрань — Ульяновск», «Пенза — Саранск», «Воронеж — Белгород», «Участок №41» и «Участок №42».

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Специалисты Куйбышевского, Пензенского, Мичуринского и Брянского районных управлений в течение 72 часов выполнили масштабный объем работ на территориях Самарской, Ульяновской, Пензенской, Орловской и Брянской областей.

Так, в частности, произведена замена шести обратных затворов на линейной производственно-диспетчерской станциях (ЛПДС) «Соседка» и «Никулино»; осуществлены гидравлические испытания коллекторов магистральных насосных агрегатов на ЛПДС «Журавлинская», «Никулино» и «Соседка», а также напорного трубопровода на ЛПДС «Прибой».

Заменены пять станционных задвижек на ЛПДС «8-Н», выполнен средний ремонт шести задвижек линейной части МНПП «Участок №42» и задвижки на камере пуска-приема средств очистки и диагностики МНПП «Уфа — Западное направление».

Кроме того, выполнено подключение построенного перехода магистрального нефтепродуктопровода «Уфа — Западное направление» через малый водоток реки Крымзы в Самарской области протяженностью 428 метров.

Все работы проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть – Дружба» с целью обеспечения надежности функционирования магистральных нефтепродуктопроводов.

В рамках реализации проекта по увеличению пропускной способности МНПП «Уфа — Западное направление» до 8,5 млн. тонн в год подключены установки по вводу противотурбулентных присадок на ЛПДС «Никулино», «Соседка» и «Пенза-2».

Транспортировка нефтепродукта возобновлена в соответствии с графиком, нефтепродуктопроводы функционируют в штатном режиме, сообщает пресс-служба компании.

АО «Транснефть – Дружба» представляет ПАО «Транснефть» в Пензенской области.

В структуре АО «Транснефть – Дружба» четыре районных управления — Брянское, Мичуринское, Куйбышевское и Пензенское, а также производственно-эксплуатационное управление.

В 2016 году в зону ответственности предприятия в результате интеграции с АО «Транснефтепродукт – Самара» вошли проходящие по территории региона магистральные нефтепродуктопроводы «Уфа — Западное направление», «Куйбышев — Брянск» и «Пенза — Саранск».

Филиал АО «Транснефть – Дружба» — Пензенское районное управление — со штатной численностью более 1 тыс. 200 сотрудников создан 1 апреля 2017 года.

В 2016 году компания перечислила в бюджет Пензенской области более 765 млн. рублей. Объем благотворительной помощи, оказанной предприятием, за последние пять лет в финансовом выражении превысил 107 млн. рублей.