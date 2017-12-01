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В Пензе «Метро Кэш энд Керри» выплатит женщине 90 тыс. рублей за сломанный в магазине нос

11:43 | 01.12.2017 | Общество

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Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. ООО «Метро Кэш энд Керри» выплатит 22-летней жительнице Пензы 90 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за сломанный нос.

В Пензе «Метро Кэш энд Керри» выплатит женщине 90 тыс. рублей за сломанный в магазине нос. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В декабре прошлого года в торговом центре ответчика с верхнего стеллажа с товарами на лицо девушке, выбиравшей покрывало, упал металлический рекламный лист размерами 1,5 на 1 метр, в результате чего она получила перелом костей спинки носа», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, суд первой инстанции частичного удовлетворил исковые требования потерпевший и взыскал в ее пользу 90 тыс. рублей.

«Ответчик посчитал взысканную сумму завышенной и обжаловал судебное решение», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что суд второй инстанции согласился с выводами районного и оставил его решение без изменения.
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