EN
18:29:28 Пятница, 1 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе впервые организован региональный слет поисковых отрядов

16:05 | 01.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Региональный слет поисковых отрядов впервые организован в Пензенской области по инициативе губернатора Ивана Белозерцева и главного федерального инспектора Дмитрия Каденкова.

В Пензе впервые организован региональный слет поисковых отрядов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие, стартовавшее в доме молодежи утром в пятницу, 1 декабря, объединило все восемь отрядов, созданных в регионе — «Поиск-вездеход», «Сапсан», «Пензаэнерго», «Крепость», «Комбат», «Буртасы», «Память и долг» и «Росгосстрах».

Гости слета получили возможность узнать больше о деятельности поисковиков на выставке.

Как пояснил боец отряда «Поиск-вездеход» Константин Кривулин, самой интересной находкой 2017 года стал штурмовик Су-2, сбитый в 1941 году, который не представлен в экспозиции.

«Рядом с ним под крылом были обнаружены останки штурмана. […] Это первый случай в истории «Поиска-Вездехода», когда был обнаружен именно самолет», — отметил он.

В рамках официальной части команда Пензенской области выступила с визиткой, которая ранее была показана на III слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа.

Приветствуя собравшихся, заместитель начальника управления профобразования и молодежной политики министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев отметил значимость мероприятия.

«Главная цель нашего слета — создать условия для расширения пропаганды поискового движения среди молодежи, выявить и распространить лучшие практики, скоординировать деятельность», — сказал он.

Александр Бочкарев добавил, что по итогам мероприятия будут сформулированы предложениям по дальнейшему развитию поискового движения в регионе.

В свою очередь председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова представила собравшимся отчет о деятельности за 2017 год.

«На территории Пензенской области действует восемь поисковых отрядов. […] На данный момент в регионе у нас работают бойцы в количественном составе 153 человека. Мы планомерно повышаем эту цифру, но в то же время мы ее делаем реальной и не завышаем», — сообщила она.

Лариса Казакова призвала не оценивать деятельность поисковиков исключительно по числу найденных останков бойцов.

«Это совершенно неправильно. Мы всегда радуемся каждому бойцу и надеемся на установление имени каждого. Но если отряд поехал в экспедицию и ничего не поднял, это не значит, что он там не работал», — подчеркнула она.

Лариса Казакова добавила, что в текущем сезоне были обнаружены останки 195 бойцов, имена шести установлены.

В ходе мероприятия были отмечены отличившиеся представители движения, а отряды получили инвентарь, который поможет им в экспедициях.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области перед судом предстанет женщина, ударившая ножом спящую дочь Пензенская область и Фонд развития промышленности договорились о сотрудничестве
В Пензе к Новому году на опорах у дорог разместят еще 150 световых консолей В Пензе определены площадки для размещения новогодних елок
МЧС призывает жителей Пензенской области воздержаться от выхода на лед Компания «Т Плюс» в Пензе добилась законного права на тарифы для конечных потребителей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver