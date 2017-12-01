В Пензе впервые организован региональный слет поисковых отрядов Общество

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Региональный слет поисковых отрядов впервые организован в Пензенской области по инициативе губернатора Ивана Белозерцева и главного федерального инспектора Дмитрия Каденкова.

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Мероприятие, стартовавшее в доме молодежи утром в пятницу, 1 декабря, объединило все восемь отрядов, созданных в регионе — «Поиск-вездеход», «Сапсан», «Пензаэнерго», «Крепость», «Комбат», «Буртасы», «Память и долг» и «Росгосстрах».

Гости слета получили возможность узнать больше о деятельности поисковиков на выставке.

Как пояснил боец отряда «Поиск-вездеход» Константин Кривулин, самой интересной находкой 2017 года стал штурмовик Су-2, сбитый в 1941 году, который не представлен в экспозиции.

«Рядом с ним под крылом были обнаружены останки штурмана. […] Это первый случай в истории «Поиска-Вездехода», когда был обнаружен именно самолет», — отметил он.

В рамках официальной части команда Пензенской области выступила с визиткой, которая ранее была показана на III слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа.

Приветствуя собравшихся, заместитель начальника управления профобразования и молодежной политики министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев отметил значимость мероприятия.

«Главная цель нашего слета — создать условия для расширения пропаганды поискового движения среди молодежи, выявить и распространить лучшие практики, скоординировать деятельность», — сказал он.

Александр Бочкарев добавил, что по итогам мероприятия будут сформулированы предложениям по дальнейшему развитию поискового движения в регионе.

В свою очередь председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова представила собравшимся отчет о деятельности за 2017 год.

«На территории Пензенской области действует восемь поисковых отрядов. […] На данный момент в регионе у нас работают бойцы в количественном составе 153 человека. Мы планомерно повышаем эту цифру, но в то же время мы ее делаем реальной и не завышаем», — сообщила она.

Лариса Казакова призвала не оценивать деятельность поисковиков исключительно по числу найденных останков бойцов.

«Это совершенно неправильно. Мы всегда радуемся каждому бойцу и надеемся на установление имени каждого. Но если отряд поехал в экспедицию и ничего не поднял, это не значит, что он там не работал», — подчеркнула она.

Лариса Казакова добавила, что в текущем сезоне были обнаружены останки 195 бойцов, имена шести установлены.

В ходе мероприятия были отмечены отличившиеся представители движения, а отряды получили инвентарь, который поможет им в экспедициях.