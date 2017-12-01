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В Пензе определены площадки для размещения новогодних елок

15:00 | 01.12.2017 | Общество

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Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Тринадцать новогодних елок будет установлено во всех четырех районах Пензы.

В Пензе определены площадки для размещения новогодних елок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Места их расположения определены по итогам совещания, состоявшегося в пятницу, 1 декабря.

В Ленинском районе, помимо главной елки — на площади имени В.И. Ленина, деревья будут размещены во дворах, благоустроенных в рамках программы по формированию комфортной городской среды: на улице Карпинского, 35; Вяземского, 33; Большая Бугровка, 44; а также на проспекте Победы, 24, где также планируется залить каток.

В Железнодорожном районе елки поставят в сквере Дружбы и в квадрате домов №№7, 9 и 11.

В Первомайском районе хвойное дерево нарядят на территории около районного центра народного художественного творчества, а в Октябрьском — в «Могилевском дворике», парках — детском и «Олимпийском», а также на площади у школы №52 в микрорайоне Заря, сообщает пресс-служба городской администрации.
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