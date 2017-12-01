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Изменена схема движения вблизи железной дороги на улице Ладожской в Пензе

16:53 | 01.12.2017 | Общество

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Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Схема движения в районе перекрестка улицы Ладожской и 1-го Виражного проезда — около прокола под железной дорогой — изменена с пятницы, 1 декабря. Об этом сообщил депутат гордумы от избирательного округа №13 Юрий Зиновьев.

Изменена схема движения вблизи железной дороги на улице Ладожской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, на данном участке, где в час пик наблюдались пробки, установлены новые знаки.

«Кто там часто проезжает, будьте очень внимательны», — добавил народный избранник.

Судя по кадрам, опубликованным депутатом, теперь преимущество проезда имеют те автомобилисты, которые двигаются со стороны улиц Виражной или Большой Арбековской по 1-му Виражному проезду и поворачивают на улицу Ладожскую налево.

Ожидается, что новую схему организации дорожного движения в первую очередь оценят жители коттеджного поселка, расположенного в районе автодрома, а также те водители, которые спускаются со стороны Ново-Западного кладбища по улице Кольцова.

Вместе с тем автомобилистам, следующим по улице Ладожской прямо, которые ранее имели приоритет, теперь придется уступать дорогу.
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