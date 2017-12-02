Иван Белозерцев поздравил работников банковской сферы с праздником Общество

Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников банковской сферы с профессиональным праздником, который отмечается в субботу, 2 декабря.

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«В сфере экономики страны и Пензенской области банковские учреждения имеют стратегическое значение, ведь эффективно действующая и стабильная кредитно-финансовая система служит надежным залогом нашего динамичного развития. В основе достигнутых успехов — ваш добросовестный труд, профессионализм и компетентность, умение применять на практике инновационные технологии и передовой мировой опыт, честное отношение к порученному делу», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что банковские работники, реализуя богатый созидательный потенциал, внесут свой вклад в процветание России и региона.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.