В Пензе суд назначил штраф за нарушение санитарных правил в киоске по продаже шаурмы Общество

Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы назначил штраф в размере 5 тыс. рублей индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность по продаже шаурмы в ларьке неподалеку от дома №10 на улице Тарханова.

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Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в ходе проведения административного расследования 24 октября были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Они выразились в том, что на хранении находилась непромаркированная нарезанная пищевая продукция — капуста, картофель жаренный, огурцы, помидоры — в гастроемкостях.

Тем самым предприниматель совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».