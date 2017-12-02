Хвойные деревья в пензенских лесах возьмут под усиленную охрану Общество

Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. Охрана деревьев хвойных пород в лесах Пензенской области будет усилена с 15 декабря.

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Как сообщает пресс-службе регионального Минлесхоза, во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов будут проводиться ежедневные мероприятия по выявлению и пресечению незаконных рубок.

Также будет организовано около 50 контрольно-пропускных постов с целью выявления незаконного провоза елок.

По словам министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина, при транспортировке елок между населенными пунктами физические и юридические лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие законность их приобретения.

«За незаконно срубленные новогодние деревья предусмотрена административная и уголовная ответственность, которая наступает, если сумма ущерба составляет более 5 тыс. рублей», — напомнил он.