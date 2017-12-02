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Олег Мельниченко провел прием граждан в Пензе

17:51 | 02.12.2017 | Общество

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Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко, который также является главой комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пензе в субботу, 2 декабря.

Олег Мельниченко провел прием граждан в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба городской администрации, также в приеме граждан принял участие мэр Виктор Кувайцев.

Жители обратились к члену Совета Федерации РФ за содействием в решении вопросов, касающихся передачи земельного участка гаражно-строительному кооперативу «Маяк», завершения строительства жилых многоквартирных домов компании «Пензастрой» и капитального ремонта МКД на улице Ленинградской, 9.

Все обращения взяты на контроль.
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