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Иван Белозерцев поздравил пензенских юристов с профессиональным праздником

08:46 | 03.12.2017 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил юристов с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 3 декабря.

Иван Белозерцев поздравил пензенских юристов с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В современном обществе значение вашей плодотворной деятельности трудно переоценить. Именно вам принадлежат ведущие позиции в эффективной реализации значимых правовых реформ, направленных на совершенствование законодательства, укрепление правопорядка, на защиту интересов государства, прав и свобод граждан», — отметил глава региона.

Он пояснил, что искренней признательности заслуживает также вклад юристов в развитие правовой культуры и в формирование действенных институтов гражданского общества.

«Прекрасно, что в сферу юриспруденции региона приходит перспективная молодежь, которую выгодно отличают солидная теоретическая подготовка, искреннее стремление посвятить все свои обширные знания и силы на благо родного края. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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