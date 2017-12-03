EN
16:58:51 Воскресенье, 3 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области в День Конституции прокуроры ответят на вопросы граждан

11:11 | 03.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Общероссийский день приема граждан состоится в органах прокуратуры Пензенской области в День Конституции России, во вторник, 12 декабря.

В Пензенской области в День Конституции прокуроры ответят на вопросы граждан

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, уполномоченные лица в Пензе и районах будут принимать посетителей по вопросам нарушения законодательства, прав, свобод и интересов человека и гражданина, интересов общества и государства с 12.00 до 20.00.

В частности, в областной прокуратуре необходимо обратиться в кабинет №100 к старшему помощнику либо помощнику прокурора региона по рассмотрению обращений и приему граждан.

Предварительная запись ведется по телефону +7 (8412) 46-40-35. При непосредственном обращении необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Актуальное
Читайте также
Электроснабжение восстановлено в Вадинском и Башмаковском районах Мэр Пензы обратился к жителям в связи с Днем неизвестного солдата
В Пензе полицейские за полтора часа вычислили подозреваемого в грабеже Достигшие успехов инвалиды являются примером силы воли — мэр Пензы
Жительница Никольского района получила условный срок за продажу спиртного с метилацетатом В Пензе рецидивист осужден за нападения на знакомого и сотрудниц сауны и салона массажа
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver