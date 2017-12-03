В Пензенской области в День Конституции прокуроры ответят на вопросы граждан Общество

Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Общероссийский день приема граждан состоится в органах прокуратуры Пензенской области в День Конституции России, во вторник, 12 декабря.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, уполномоченные лица в Пензе и районах будут принимать посетителей по вопросам нарушения законодательства, прав, свобод и интересов человека и гражданина, интересов общества и государства с 12.00 до 20.00.

В частности, в областной прокуратуре необходимо обратиться в кабинет №100 к старшему помощнику либо помощнику прокурора региона по рассмотрению обращений и приему граждан.

Предварительная запись ведется по телефону +7 (8412) 46-40-35. При непосредственном обращении необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.