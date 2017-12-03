В Пензенской области до конца дня восстановят электроснабжение после ледяного дождя Общество

Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Восстановительные работы планируется провести до конца дня в обесточенных населенных пунктах зоны ответственности Нижнеломовского и Каменского производственных отделений филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») —«Пензаэнерго» в Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании, технологические нарушения в работе энергооборудования, из-за которых оказались обесточены несколько населенных пунктов, произошли в результате неблагоприятных погодных условий.

«Оперативными группами уже определены основные повреждения — срыв вязки изоляторов. Причина — прошедший ледяной дождь. К восстановлению энергоснабжения в настоящее время привлечены 22 бригады филиала «Пензаэнерго». Они проводят работы по ремонту 12 воздушных линий 10 кВ и около 100 трансформаторных подстанций», — пояснили в филиале ПАО «МРСК Волги».

В пресс-службе компании отметили, что на помощь также направлены шесть мобильных бригад из Сердобского, Кузнецкого и Пензенского производственных отделений.

«Помимо этого, в пензенский регион направляются шесть бригад из Самарской и Ульяновской областей и Чувашии. К социально значимым объектам в обесточенных населенных пунктах направлены резервные источники снабжения электроэнергией — дизельные генераторы», — добавили в «Пензаэнерго».

В пресс-службе напомнили жителям не приближаться к поврежденному оборудованию во избежание несчастных случаев и срочно сообщить в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства.