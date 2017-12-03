В Пензе отметили День неизвестного солдата Общество

Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Торжественный митинг, посвященный Дню неизвестного солдата, состоялся у монумента воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы в воскресенье, 3 декабря.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Отдать дань памяти российским и советским воинам, погибшим в боевых действиях на территории страны и за ее пределами, пришли представители исполнительных органов государственной власти Пензенской области, депутаты, члены ветеранских и молодежных организаций, а также неравнодушные горожане.

В начале мероприятия прозвучали стихи о неизвестном солдате, собравшимся напомнили об истории памятной даты.

После минуты молчания прозвучал гимн России, а затем состоялось возложение венков, в том числе от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Среди тех, кто принес цветы к вечному огню, был участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, председатель городского совета ветеранов, почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев.

В завершение мероприятия были даны оружейные залпы.

День неизвестного солдата отмечается в России 3 декабря.

Памятная дата была установлена федеральным законом «О внесении изменений в статью 1-1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 5 ноября 2014 года.

Авторами законодательной инициативы в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига погибших в боевых действиях российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными, выступила группа депутатов Госдумы РФ от всех парламентских фракций.

Первоначально идею установить памятную дату высказали участники движений, занимающихся поисками останков погибших воинов. Они озвучили ее в конце сентября 2014 года в ходе встречи с Сергеем Ивановым, занимавшим на тот момент пост руководителя администрации президента России, который поддержал это предложение.

Дата выбрана не случайно — 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля в Москве.