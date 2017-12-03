Мэр Пензы обратился к жителям в связи с Днем неизвестного солдата Общество

Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обратился к жителям города в связи с Днем неизвестного солдата, который отмечается в воскресенье, 3 декабря.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это памятная дата, когда мы с большим уважением отдаем дань бессмертному подвигу воинов-героев, чьи имена неизвестны до сих пор, но благодаря которым наша страна побеждала во времена войн и военных конфликтов», — пояснил он.

Читайте также

В Пензе отметили День неизвестного солдата

Мэр отметил, что эти люди погибли на полях сражений, но память о них остается в сердцах ныне живущих.

«Их доблестью, героизмом, самопожертвованием и отвагой гордится вся Россия. Наш священный долг — бережно хранить и передавать память новым поколениям, активно занимаясь поиском и возвращением славных имен павших воинов, чтобы мы могли с чистой совестью говорить, что никто не забыт и ничто не забыто!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.