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Мэр Пензы обратился к жителям в связи с Днем неизвестного солдата

16:02 | 03.12.2017 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обратился к жителям города в связи с Днем неизвестного солдата, который отмечается в воскресенье, 3 декабря.

Мэр Пензы обратился к жителям в связи с Днем неизвестного солдата

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это памятная дата, когда мы с большим уважением отдаем дань бессмертному подвигу воинов-героев, чьи имена неизвестны до сих пор, но благодаря которым наша страна побеждала во времена войн и военных конфликтов», — пояснил он.

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Мэр отметил, что эти люди погибли на полях сражений, но память о них остается в сердцах ныне живущих.

«Их доблестью, героизмом, самопожертвованием и отвагой гордится вся Россия. Наш священный долг — бережно хранить и передавать память новым поколениям, активно занимаясь поиском и возвращением славных имен павших воинов, чтобы мы могли с чистой совестью говорить, что никто не забыт и ничто не забыто!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
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