Вице-мэр Пензы посетил стройки на Шуисте, в Заре и Лесном Общество

Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по градостроительству и архитектуре Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов проконтролировали ход выполнения работ на трех объектах в воскресенье, 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

В поселке Лесном, где ООО «Техстрой» продолжает строительство водопровода, завершены бетонные работы на резервуарах. Выполняется устройство барьеров вокруг них, а также установка опор наружного освещения. Подготовлен участок для монтажа насосной станции.

На строительной площадке будущей школы в микрорайоне Шуист ведутся работы по устройству железобетонного перекрытия второго этажа здания образовательного учреждения, выполняется кирпичная кладка перегородок и наружных стен из пеноблока.

В микрорайоне Заря возводятся три дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время выполнено устройство железобетонных перекрытий подвального этажа дома №1. Осуществляется кирпичная кладка наружных стен, монтаж железобетонных панелей. Также продолжаются работы по строительству канализации.