Поисковики помогли жителям Пензы найти данные о солдатах Великой Отечественной войны Общество

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Члены регионального отделения Поискового движения России провели акцию «Судьба солдата» для жителей Пензы.

Фото: пензенское отделение Поискового движения России

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, в День неизвестного солдата, 3 декабря, четыре часа работал пункт приема заявок на уточнение информации о солдатах, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

«Жители Пензы заполняли анкеты, куда вносили известные им сведения о бойцах. Некоторые запросы удалось обработать сразу на месте, используя электронные базы данных министерства обороны РФ, и предоставить информацию родственникам. Многим пензенцам была оказана консультативная помощь по работе с поисковыми интернет-ресурсами и оформлению запросов в государственные архивы РФ», — пояснила она.

Лариса Казакова уточнила, что в ходе акции было принято 64 запроса.

«Сведения, которые удастся получить поисковикам, будут не только переданы родственникам, но и лягут в основу обновленных книг памяти», — отметила собеседница агентства.