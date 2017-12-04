В Пензенскую область за 11 месяцев переселились 950 соотечественников Общество

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. 950 человек в составе 514 семей приняли участие в региональной подпрограмме «Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2020 годы» за 11 месяцев текущего года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

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«С начала года интерес к Пензенской области проявили соотечественники из 11 стран. Чаще всего обращаются граждане Украины, Узбекистана, Казахстана и Армении. Также в регион приезжают из Таджикистана, Молдовы, Киргизии, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси и Ирана», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что средний возраст участников программы составляет 29 лет.